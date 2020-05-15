حاكم ولاية كاليفورنيا أعلن تخفيضات هائلة في الميزانية بسبب "كوفيد 19"

شدّد الحاكم الديمقراطي لولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية، غافين نيوسوم، على أنّ "مرض "​كوفيد 19​" فَرض على كاليفورنيا وعلى ​الاقتصاد​ات الأُخرى في البلاد أزمة اقتصاديّة غير مسبوقة، ما أدّى إلى تدمير للوظائف وخسارة فادحة في الدخل".

ولفت إلى أنّ "اليوم، ميزانيّتنا تعكس هذا الوضع الطارئ. نتوقّع عجزًا هذا العام قدره 54 مليار دولار بسبب الأثر الاقتصادي لفيروس "كورونا"، وسيتعيّن علينا إجراء تخفيضات هائلة لتعويض هذه الخسائر"، عارضًا مشروعًا جديدًا للميزانيّة يأخذ بالاعتبار الخسارة في العائدات بسبب الوباء، بانخفاض أكثر من 22% مقارنة بالأرقام الأوليّة. وتركّز الميزانية الجديدة على الصحّة والأمن والتعليم، مع تدابير طارئة للموظّفين والشركات الصغيرة إلى حين تعافي الاقتصاد.

وحذّر الحاكم من أنّ "قرارات صعبة تنتظرنا"، موضحًا أنّه "توجَّب عليه أن يخفّض بعض البرامج الخاصّة الّتي تستهدف الأكثر فقرًا أو ​المهاجرين​، وأن يخفّض الدعم للتعليم العام". كما حذّر من أنّه "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الميزانيّة، إذا لم تأت المساعدة من الحكومة الفيدراليّة".