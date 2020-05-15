مجلس الشيوخ يوافق على تشريع للضغط على الصين بموضوع أقلية الويغور

وافق ​مجلس الشيوخ الأميركي​ على تشريع يدعو إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ إلى تشديد ردها على حملة ​الصين​ على أقلية الويغور المسلمة، في أحدث مسعى في ​واشنطن​ لمعاقبة الصين في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترامب بكين بشأن تفاقم جائحة ​فيروس كورونا​.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.

وبذلك يحال التشريع إلى ​مجلس النواب​ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى ​البيت الأبيض​ ليوقعه ترامب ليصبح قانونا أو يستخدم ​حق النقض​ (الفيتو) ضده.

وكان مجلس النواب قد أقر في أواخر العام الماضي بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للويغور. ودعا ذلك التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على المسلمين في شينغيانغ، مما أغضب الصين.