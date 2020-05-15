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14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

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أظهرت بيانات ل​وزارة الصحة​ ​البرازيل​ية أن السلطات سجلت اليوم عددا قياسيا جديدا من ​الإصابات​ ب​فيروس ​ المستجد في يوم واحد بلغ 13944، إضافة إلى 844 وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 202918، ويزيد عدد الوفيات إلى 13933.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة. وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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