الصحة المكسيكية تسجل رقما قياسيا بعدد الاصابات بكورونا وهو 2409 اصابة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت رقما قياسيا بعدد الاصابات وهو 2409 حالات إصابة جديدة وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل.
هذا ويتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية الطوعية في المكسيك، لغاية 30 أيار، ولكن وفقًا لخطة السلطات في عدد من المناطق حيث يسمح الوضع الوبائي، سيبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 أيار. وأكدت الحكومة في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة. وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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