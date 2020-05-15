حكومة سلوفينيا تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد

أعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولفتت الحكومة في بيان إلى ان الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع نيسان. وأكدت أن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.
وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.
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