حكومة سلوفينيا تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد

أعلنت حكومة ​سلوفينيا​ انتهاء وباء ​فيروس كورونا​ رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

ولفتت ​الحكومة​ في بيان إلى ان الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول ​الاتحاد الأوروبي​ لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع نيسان. وأكدت أن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.

وسجلت ​الدولة​ التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من ​إيطاليا​ و​النمسا​ و​المجر​ و​كرواتيا​، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 ​وفيات​.