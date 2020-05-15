حاصباني: قرار مكافحة التهريب يمكن تطبيقه من الجانب اللبناني دون الحاجة للتواصل مع النظام السوري

جدَّد الوزير السابق غسان حاصباني، موقف "حزب القوات اللبنانية" الرافض للتطبيع مع النظام السوري"، مؤكّدًا أنّ "قرار مكافحة التهريب إن اتّخذ، فيمكن تطبيقه من الجانب اللبناني من دون الحاجة إلى أي تواصل مع النظام السوري، والدعوة إلى هذا الأمر ليست إلّا حجّة غير منطقيّة".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "استمرار التهريب من شأنه أن ينعكس سلبًا أكثر على لبنان، وتحديدًا في مرحلة التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" طلبًا للمساعدة"، موضحًا أنّ "المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا بقيت أمواله تذهب أو تهرَّب إلى مكان آخر، وبالتالي على الجهة الّتي تَرفض هذا الأمر تحمُّل مسؤوليّة النتائج".
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