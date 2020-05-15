مصادر وزارية للشرق الأوسط: اجتماع مجلس الدفاع لم يتطرق إلى العلاقة مع سوريا

رأت جهات معارضة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ حول ترتيب العلاقة مع ​سوريا​ والتعاون على وقف التهريب، هو نسف لأي إجراءات أو قرارات بموضوع معالجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية".

من جهتها، لفتت مصادر وزاريّة لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنّ "اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ لم يتطرّق إلى العلاقة مع سوريا"، موضحةً أنّ "البحث تطرّق إلى الحدود المتداخلة بين البلدين، وبالتالي ضرورة التنسيق مع ​الأجهزة الأمنية​ في سوريا لإقفال الحدود، بعيدًا عن أي كلام في ال​سياسة​".