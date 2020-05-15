4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ إن البلاد سجلت أربع ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ يوم 14 من مايو أيار مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن الحالات ​الجديدة​ كلها إصابات محلية. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض قليلا إلى 11 من 12 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين الآن 82933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

يذكر ان الصين هي أول بلد في ​العالم​ أصيب بجائحة كورونا ثم انتقل إلى كافة الدول وكانت ​الولايات المتحدة الاميركية​ أكثر بلد تأثرا من حيث عدد الاصابات والوفيات.