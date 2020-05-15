شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان": ننتظر تقارير اللجان النوعية لإعداد تقرير موازنة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن اللجنة كانت قد أنهت مهمتها في المناقشات مع أبرز الوزارات، بغض النظر عن قضية إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا والتي نتمني الشفاء العاجل لها، موضحا أنه كان سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الاتفاقيات واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية ولكن تم تأجيله حفاظا على صحة وسلامة الأعضاء بالتزامن مع الوضع الراهن.



وأوضح "عيسى" أن اللجنة تعتمد علي التواصل الالكتروني بينها وبين الأعضاء في تدوين المسودة الأولى لمشروع الموازنة علي ان تستكمل أولى اجتماعاتها عقب عيد الفطر عقب إرسال اللجان الفرعية تقاريرها بشأن موازنات قطاعاتها.



وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن اللجنة أرسلت الموازنة للجان للبدء في مناقشة قطاعاتهم وإعداد تقرير بملاحظاتهم.

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وكان قرر مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة التى كان مقررا لها الأسبوع المقبل تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك بعد تأكد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث كانت النائبة حريصة دائما على المشاركة باجتماعات اللجنة وخوض المناقشات فيها على مدار الأيام الماضية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وكان قد أصدر مجلس النواب أيضا بيانا حول الإجراءات التي قام بها في ضوء تأكيد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكر البيان أن المجلس تواصل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والذين حضروا إلى مقر المجلس فور إخطارهم، وقاموا بمعاينة أماكن تواجد النائبة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي.

وفي هذا الصدد راجع قطاع الطب الوقائي الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وأكد مسئولو الطب الوقائي كفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

