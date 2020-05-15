رئيس هيئة الكتاب يكشف لمصراوي موعد استئناف عمل المطبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رئيس هيئة الكتاب الدكتور هيثم الحاج على، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مطابع الهيئة متوقفة عن العمل في الوقت الحالي، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، باستثناء إصدار عدد من الأعمال الخارجية، والتي نرتبط خلالها بعقود مسبقة وشروط جزائية.

وحول موعد استئناف العمل في إطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس، قال الحاج علي: "نستأنف العمل بشكل جديد مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في المطابع وفق آليات جديدة، بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الصورة مازالت لم تكتمل بعد وأن الأمر تحت الدراسة".

لفت الحاج علي إلى أن الهيئة اتجهت إلى الاستفادة من إمكانيات الإنترنت الهائلة، وتعظيم الاستفادة من الإقبال الكبير على ما تطرحه من ندوات ولقاءات فكرية تمت في معرض الكتاب، وكذلك الصالون الثقافي وما يتم مناقشته خلاله، ويتم التفكير في مستقبل الثقافة بعد كورونا.​