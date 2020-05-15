اليوم.. ذكرى ميلاد الشاعر والفلكي عمر الخيام

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الشاعر وعالم الفلك والرياضيات عمر الخيام، حيث ولد في الخامس عشر من مايو عام 1048.
كتب الخيام الرباعيات، التي لاقت انتشارًا واسعًا، ويعد عالمًا موسوعيًا، فقد تكلم في الموسيقى والرياضيات والفلك بالإضافة إلى حالاته التأملية والصوفية السائدة في شعره وقصائده.
الخيام، اسمه الحقيقي غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم النيسابوري الخيامي، وهو مولود في عائلة من صانعي الخيام، وقضى جزءًا من طفولته في مدينة بلخ، أثناء دراسته على يد الشيخ محمد المنصوري، وتتلمذ على يد الإمام موفق النيسابوري، الذي كان يُعتبر واحدًا من أعظم مُعلِّمي منطقة خُراسان.
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