الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1155 مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1190 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1155 مخالفة.

كما تم التصالح في 34 مخالفة، والتصدي لـ 14 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 230 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وفحص 10 سائقين لم يثبت تعاطي أحد منهم مواد مخدرة أثناء القيادة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.