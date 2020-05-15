مباحث التموين تحبط احتكار 7 أطنان دقيق في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 112 قضية متنوعة، أبرزها 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و33 مخبزا مخالفا، و18 منشأة بدون ترخيص.

كما تم ضبط 29 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية احتكار دقيق فاخر استخراج 72 % بإجمالي 7 أطنان و500 كجم.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق