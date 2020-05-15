تقرير يكشف سبب تحطم سفينة الشحن الإيرانية في مضيق سنغافورة‎

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وأعلنت السلطات الإيرانية، مساء الخميس، تحطم سفينة شحن أثناء عبورها مضيق سنغافورة.

وقالت سلطات النقل البحري الإيراني: إن “إحدى سفن الأسطول البحري تحطمت في 11 مايو الجاري، أثناء عبورها مضيق سنغافورة، بسبب مشاكل فنية”.

وأشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وأنه “يُجرى اتخاذ تدابير لمنع التلوث البيئي المحتمل وإعادة تعويم السفينة”.

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لكن في المقابل، ذكر تقرير أورده موقع إذاعة “فردا” التابع للمعارضة الإيرانية، مساء الخميس، أن “السفينة الإيرانية تسمى (شهراز)، كانت متجهة إلى شنغهاي في الصين، اصطدمت مع ناقلة شحن إندونيسية يوم الإثنين الماضي، وكلا السفينتين راسيتان في مياه سنغافورة”، وفقًا لشركتين للمراقبة البحرية، فليتمون وماريتايم إكسكوريت.

وأشار التقرير إلى أن “سفينة الشحن الإيرانية كانت تحمل منتجات غير معبأة مثل الحبوب، ويبدو أن نصفها تعرض للضرر، بينما السفينة الإندونيسية لم تتضرر”.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن الخبراء كانوا يفحصون السفينة في مضيق ملقا بسنغافورة حيث وقع الحادث، وهو مضيق يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية.