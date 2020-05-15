“الألغام” أحد سيناريوهات حادثة تفجير البارجة الإيرانية

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أعلنت، يوم الأحد، تعرض البارجة “كنارك” لقصف صاروخي عن طريق الخطأ من قبل المدمرة الإيرانية “جماران” أثناء تدريبات في منطقة خليج عمان، حيث أعلنت البحرية الإيرانية لاحقًا مقتل 19 بحارًا وإصابة 15 آخرين من طاقم البارجة.

وقال تقرير صحيفة “كيهان.لندن” في هذا الإطار “في ظل تضارب الإعلان عن السبب الحقيقي لحادثة البارجة الإيرانية كنارك، فإن سيناريو زراعة الألغام حاضر بقوة بين سيناريوهات حادثة هذه البارجة، خاصة أن الحرس الثوري الإيراني أجرى خلال الأشهر الأخيرة عمليات زراعة ألغام في مناطق مختلفة من مياه الخليج”.

وأعاد التقرير التذكير بأن البارجة الحربية كنارك قد أُلحقت بالقوات البحرية الإيرانية في تشرين الأول أكتوبر 2018، حيث أعلنت وسائل الإعلام الرسمية وقتها أن مهام هذه البارجة تشمل “زراعة الألغام والقدرة على حمل تقدر بـ 40 طنًا”.

وأضاف التقرير:”لنا أن نتساءل هل من الممكن أن تكون البارجة الإيرانية كنارك قد اصطدمت بأحد هذه الألغام؟، لكن الإجابة عن هذا السؤال ربما تقدمها الصور التي نُشرت عن الحادثة، والتي أظهرت أن استهداف البارجة تسبب في اشتعال نقطتين في هيكل البارجة، وهو ما يزيد من احتمالية أن تكون البارجة كانت تحمل ذخائر لا سيما ألغامًا وربما انفجرت على متنها”.

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وأوضح “أن آثار الانفجار في هيكل البارجة الإيرانية كنارك أظهرت أن الأضرار تتمحور أعلى سطح البارجة وأيضًا في أسفلها؛ وهو ما يشير إلى أن الانفجار وقع بسبب انفجار مواد على متن البارجة ثم امتد الانفجار بشكل أكبر لداخل هيكل البارجة”.

أما عن رواية الجيش الإيراني الأولى عن انفجار البارجة كنارك بأنه نتيجة لقصف صاروخي بالخطأ من الصاروخ المضاد للسفن من طراز “نور”، فرأى التقرير أن “هذا الاحتمال بعيد عن الواقع؛ بحيث حتى في حال تعرضت البارجة لقصف صاروخي بالخطأ، فإن شدة الانفجار قد جاءت نتيجة حملها ألغامًا”.

وتأكيدًا على هذا الرأي، نقلت شبكة “فوركس لايف” عن مسؤول رفيع بالقوات المسلحة الإيرانية أن هذا الصاروخ لم يتسبب في انفجار البارجة، وإنما الحادث كان ناجمًا عن انفجار لغم أو أكثر، حيث كانت البارجة في مهمة تدريبية على زراعة الألغام، بينما انفجر أحد الألغام ما تسبب في الحادث”.

ورغم رواية الجيش الإيراني بأن تواجد البارجة كنارك كان في مهمة تدريبية بحرية، إلا أن تقرير الصحيفة المعارضة دعّم رأيه بمهمة البارجة في عمليات زراعة الألغام، حيث كشف أن “من بين ضحايا طاقم البارجة 4 متخصصين فنيين كهرباء وإلكترونيات؛ وهي تخصصات تحتاجها عمليات زراعة الألغام”.

وتشهد إيران تضاربًا في تصريحات وبيانات الجيش عن ملابسات حادثة البارجة كنارك، حيث بدأ الجيش الإيراني بالتراجع عن الرواية الأولى بقصف البارجة بنيران صديقة عن طريق الخطأ، وأخذ في الترويج عن مؤامرة أمريكية؛ وذلك بعدما نشر الموقع الإعلامي الرسمي للجيش الإيراني تقريرًا تحدث فيه عن احتمالية تدخل الحرب إلكترونية للعدو في الحادثة؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.