سوريا.. استياء شعبي بسبب الارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية

تواصل الليرة السورية انهيارها التاريخي أمام العملات الأجنبية وسط عجز تام من قبل حكومة النظام للسيطرة على الانهيار المتسارع، وتواجه العملة السورية ضغوطا كبيرة منذُ تأزم الأوضاع في لبنان الذي يعد مصدرا رئيسيا للتعاملات الأجنبية بالنسبة لسوريا في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة.

وبحسب المرصد السوري، سجل سعر صرف الليرة الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً في السوق السوداء والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة 1560 للشراء و1580 للبيع، ومقابل اليورو سجلت الليرة 1678 للشراء و1714 للبيع، ومقابل الليرة التركية 221 للشراء و226 للبيع، ومقابل الريال السعودي 412 للشراء و 420 للبيع.

كما كان المرصد سجل الثلاثاء، انهياراً كبيراً لليرة أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى في تاريخها، حيثُ سجل سعر الصرف داخل سوريا 1535 شراءً و 1555 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 1600 شراءً و 1627 مبيعاً أمام اليورو.