رحلة ليلية لتصوير كليب فنان شهير تنتهي بحادث سير خلف 8 إصابات-صورة

تحولت رحلة فنان مغربي شهير في طنجة، نحو مكان تصوير كليب جديد، لكابوس، بعدما تعرض لحادثة سير خلفت 8 مصابين.

وعاين “اليوم 24″، قبل قليل، وصول المصابين إلى المستشفى بطنجة، على متن 4 سيارات إسعاف، نتيجة حادثة سير بين سيارة الفنان الشهير، وسيارة نقل المستخدمين، التي كانت تقل عددا من الأفراد.

وأصيب حسب ما عاينه “اليوم 24″، نحو 8 إصابات متفاوتة الخطورة، وهم حاليا يتلقون الاسعافات الأولية.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن الفنان المعني كان متوجها نحو مكان تصوير كليب جديد، قبل أن يتعرض ومرافقيه للحادث في منطقة “المنار”، دون أن يصاب هو بمكروه.