كشفت شركة “باليريا” الإسبانية للنقل البحري عن شروط التسجيل في أولى الرحلات بين المغرب وإسبانيا يوم 22 ماي الجاري، بعد فترة من إغلاق الحدود بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وشدد المصدر ذاته على كون الرحلة ستكون خاصة بحاملي الجنسية الإسبانية، وكذا المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا، والمتواجدين حاليا بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن الرحلة ستنطلق يوم 22 ماي من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مالقا بداية من الثانية زوالا، وأن أثمنة التذاكر حددت في 800 درهم للمسافر.
وأكد المصدر نفسه أن الرحلة خاصة بحاملي الجنسية الاسبانية والمغاربة المقيمين في إسبانيا الذين يتوفرون على سيارات تحميل ترقيم الاتحاد الأوروبي، مشددا على كون ارتداء الكمامة يعتبر إجباريا، مع تحديد يوم 18 ماي كآخر موعد للقيام بالحجوزات.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن وزارة الخارجية الاسبانية أعلنت عن تنظيم رحلات لتأمين عودة الاسبان العالقين بالمغرب بعد إغلاق الحدود تجنبا لانتشار الفيروس.
وشدد المصدر ذاته على كون السفارة والقنصليات المغربية في إسبانيا ستنظم رحلات على مثن مجموعة من البواخر انطلاقا من ميناء مدينة طنجة صوب مدينة مالقا في الجنوب الاسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر هام للمغاربة المقيمين في إسبانيا.. هذه شروط العودة إلى الجارة الشمالية للمغرب مقابل 800 درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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