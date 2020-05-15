شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي ينفى تسليم مرتزقة سوريين تستخدمهم تركيا إلى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي ، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسيلم أسرى من مرتزقة تركيا إلى النظام السوري، أو استلام أسرى من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا.

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وأضافت المصادر، أنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أنه يتم معاملتهم بشكل إنساني كأسرى حرب، حسبما أفادت قناة " العربية الإخبارية" الخميس.

وكانت تركيا بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي.