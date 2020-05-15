السودان يتابع باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية إزلته من قائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة الخارجية السودانية أنها تتابع ملف إزالة للسودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية، معربة عن الأمل في أن تُكلل تلك المساعي بالنجاح.

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ونفت وزارة الخارجية السودانية - في بيان مساء الخميس، الأخبار عن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن "قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب" كان اٌزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003.

وأوضحت أن هذا التصنيف يُعنى بالوفاء بمطلوبات مادة في قانون التحكم في صادارت السلاح عام 1976، والذي يطلب من وزارة الخارجية الامريكية إخطار الكونجرس سنويا بأسماء الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بحيث يتم فرض عقوبات عليها تتعلق بمنع مبيعات السلاح والمعدات الدفاعية الأمريكية لها.

وشددت وزارة الخارجية على أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب.