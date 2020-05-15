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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريتانيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن مصادر صحية قولها إن"حالتين من الإصابات سجلتا لدى مخالطين لسيدة أعلن عن إصابتها، أمس، في مقاطعة تيارت بالعاصمة نواكشوط".
وأضافت أن الإصابة الثالثة هي لسيدة تبلغ من العمر 80 عامًا، وتقيم في العاصمة نواكشوط.
أما الإصابة الرابعة فجرى تسجيلها لدى أحد الخاضعين للحجر الصحي في مقاطعة أمورج، بولاية الحوض الشرقي، قرب الحدود مع دولة مالي.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في موريتانيا منذ، مارس/ آذار الماضي، إلى 20 حالة، تماثلت 6 حالات منها للشفاء، فيما أعلن عن حالتي وفاة من المصابين.
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