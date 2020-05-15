شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل أكثر من 2400 إصابة بفيرور كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الجمعة 15 مايو 2020 صورة أرشيفية نقلت شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، تسجيل الصحة المكسيكية رقم قياسي في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال أخر 24 ساعة، وذلك بعد تعدي عدد حالات الإصابات أكثر من 2400 حالة بالإضافة إلى 257 وفاة.





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