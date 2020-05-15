الأرياني يحذر من كارثة صحية بسبب كورونا ويحمل المليشيا الحوثية المسئولية

الجمعة 15 مايو 2020

الارياني

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني من كارثة صحية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.

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وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن المدنيين في العاصمة المختطفة (صنعاء) ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروس ‎كورونا، فيما تواصل المليشيا الحوثية إخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الأرقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعايةالصحية للمصابين".

‏وحمل الارياني، مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" كامل المسئولية عن تردي الخدمات الصحية في مناطق سيطرتها بسبب الحرب التي فجرها الانقلاب، وإعاقتها جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين.

‏وجدد دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإنتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للراي العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.