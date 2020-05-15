شركة فرنسية تؤكد: كلامنا تم تحريفه ولقاح كورونا سيكون للجميع في وقت واحد

الجمعة 15 مايو 2020

صورة ارشيفية

حسمت شركة سانوفي الجدل حول تصريحات رئيسها التنفيذي حول أولوية الولايات المتحدة في الحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن كلامه تم تحريفه ولقاح كورونا سيكون متاحا للجميع في وقت واحد.



ووفقا لـ"رويترز"، قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية سيرج وينبرغ، اليوم، إن الشركة ستضمن وصول أي لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19"، بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم في وقت واحد.

وأضاف "لن تُمنح أي دولة دفعة مقدمة".

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وأوضح "نحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع. بعضها في الولايات المتحدة لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا".

وأكد وينبرغ أن "تصريحات المدير التنفيذي للشركة تم تحريفها".

وكان المدير التنفيذي لشركة سانوفي بول هدسون قد صرح الأربعاء أن الحكومة الأمريكية سيكون لها "الحق في الحصول على أكبر الطلبات بشكل مسبق"لأنها احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي مولت أبحاث لقاح سانوفي.

وقال قصر الإليزيه إن تصريحات هدسون أثارت "صدمة كل الذين يعملون على مكافحة الفيروس ومن بينهم الرئيس ماكرون، الذي سيلتقي مسؤولين من سانوفي مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي تواصل اليوم أيضاً مع رئيس مجلس إدارة سانوفي سيرج وينبرغ، أن "الوصول العادل للجميع إلى اللقاح أمر غير قابل للتفاوض".