أمريكا تدرس إعادة كوبا لقائمة الدول الراعية للإرهاب

الجمعة 15 مايو 2020

دونالد ترامب

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل ضربة كبرى أخرى للعلاقات المتوترة بشكل متزايد بين واشنطن وهافانا.

Advertisements

وتابع المسؤول بقوله إن هناك قناعة بضرورة إعادة كوبا إلى القائمة السوداء الأمريكية، لأسباب منها استمرار دعمها للرئيس الاشتراكي الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والملاذ الذي توفره لقادة مجموعة متمردة كولومبية.

وتحدث المسؤول بعدما طلب عدم نشر اسمه، ولم يستبعد أن يصدر قرار بشأن إعادة إدراج كوبا بحلول نهاية العام.

وفيما يمكن أن تكون خطوة أولية، قالت إدارة ترامب، أمس الأربعاء، إنها أعادت الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون إلى قائمة منفصلة من الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب.

وتنفي هافانا منذ فترة طويلة أي صلة لها بالإرهاب.