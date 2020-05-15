- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الموريتاني يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مسؤول بالوزارة والان مع التفاصيل
الجمعة 15 مايو 2020
وزير الصحة الموريتاني
قرر وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيرو ولد حامدو، حجز نفسه طوعيا، بعد إصابة أحد المديرين في وزارته بفيروس كورونا المستجد.
وكان المدير المذكور شارك مؤخرا في اجتماع بالوزارة حضره الوزير، حول تدابير توفير الأدوية في السوق المحلية الموريتانية.
وقال بيان صادر عن الوزير، ليل الخميس/الجمعة، إن أحد مديري وزارة الصحة، زوج إحدى المريضات، تأكدت إصابته بفيروس كوفيد-19.
وأضاف البيان أن المدير المذكور كان مؤخرا في اجتماع بالوزارة، حول تدابير توفير الأدوية في السوق، و حضره الوزير.
وأشار الوزير في بيانه إلى أنه "رغم التدابير الاحترازية، التي نتخذها تلقائيا في لقاءاتنا، فإنني قد قررت أن أحجر نفسي طوعيا، لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم الإصابة بالفيروس".
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 20 حالة، معظمها في العاصمة نواكشوط.
وكانت موريتانيا أعلنت قبل أسبوعين أنها أصبحت خالية من فيروس كورونا بعد شفاء الحالات التي كانت مصابة، وخففت بعض الإجراءات الاحترازية، وقلصت ساعات حظر التجوال، وسمحت بإقامة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي.
لكن بعد ظهور الحالات الجديدة أمس الخميس، قررت السلطات قصر صلاة الجمعة في كل جامع على حضور أقل عدد تصح به الجمعة، وهو 12 رجلاً؛ تفاديا لانتشار الفيروس.
ودعا تعميم لوزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على المساجد إلى إيجاز الخطب ما أمكن، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الموريتاني يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مسؤول بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.