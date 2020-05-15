شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ الأمريكي" يقر تشريعا للضغط على الصين بشأن "الويغور" والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة، في أحدث مسعى في واشنطن لمعاقبة الصين في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترامب بكين بشأن تفاقم جائحة فيروس كورونا.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.

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وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من مسلمي الويغور في معسكرات في شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية.

وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور، وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنيا.