شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: المدنيين يتساقطون في شوارع صنعاء والحوثي يخفي الحقائق والان نبدء بالتفاصيل

حذر معمر الإرياني وزير الإعلام في اليمن، مساء الخميس، من كارثة صحية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.

وقال في تصريح نقلته الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) إن المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن "المليشيا الحوثية تواصل إخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الأرقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين".

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لانتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للرأي العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.