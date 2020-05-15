شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة» بوق إيراني.. الشارع العربي يرفض تمجيدها للإرهابي سليماني والان نبدء بالتفاصيل

أجبر غضب العرب قناة الجزيرة القطرية على حذف مقطع الفيديو الذي يمجّد الإرهابي قاسم سليماني، ووضعته في مستوى واحد مع عظماء أممهم كمارغريت تاتشر ونابليون بونابرت وطه حسين.

وبعد نشر الفيديو انهالت التعليقات المستنكرة والغاضبة وبشكل خاص من السوريين الذين أمعن النظام الإيراني بهم قتلًا وتنكيلًا بإشراف المجرم سليماني والمسؤول عن كل جرائم الميليشيات التي كان يديرها في العراق وسوريا ولبنان. وتصدر هاشتاقا #الجزيرة_تمجد_سليماني و#قاسم_سليماني_مجرم.. الترند على موقع تويتر.

في تعليقاتهم أكد المغردون أن ولاء «الجزيرة» للأتراك والإيرانيين، وأنها تعادي العرب وقال الكاتب الكويتي محمد أحمد الملا: «وصفت الجزيرة الإرهابي قاسم سليماني بالرمز، تم عمل حلقة بودكاست له ومسحها لاحقًا، قاسم سليماني الذي قتل الأبرياء وسفك الدماء شرد الأطفال وهدم الأوطان وكان يحارب كل ما هو عربي».

وأضاف: «الجزيرة يوم فارسية ويوم عثمانية لكن الأكيد أنها لا تتحلى بصفات العروبة الأصيلة».

وقال المغرد السعودي أسامة المحيا: «الجزيرة بودكاست نشرت حلقة عن قاسم سليماني، كُتبت بنفَس إيراني بحت، تمجد الخميني والثورة وعماد مغنية وحسن نصر الله، كانت سيرة تبجيلية لهذا المجرم!!».

ووصف السوري حمد صبرا في تغريدة الجزيرة بودكاست بأنها فرع من فروع الإعلام الحربي لميليشيا الحرس الثوري الإرهابية بتمجيدها للمجرم الإرهابي قاسم سليماني قاتل الأطفال في سوريا والعراق، هو سقوط إنساني وأخلاقي قبل أن يكون سقوطًا إعلاميًا. سليماني مجرم وتمجيده استهتار بدماء الشهداء السوريين.

مثلث الشر

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قال الخبير الإستراتيجي ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للدراسات الإستراتيجية اللواء هاني غنيم: إن النظام القطري يواصل مؤامراته على الوطن العربي، ويجاهر بدعم ومساندة الإرهابيين والأعداء الذين يسعون لتمزيق الأمة العربية، وكافة المواقف القطرية تظهر أن الدوحة هي الضلع الثالث في مثلث الشر مع طهران وأنقرة.

وشدد على أن تمجيد الإعلام القطري للإرهابي قاسم سليماني ليس غريبًا على شبكة قنوات «الجزيرة» التي تُعدّ منبرًا للإرهابيين إذ إنها منذ تدشينها وهي صوت التطرف والخيانة والعمالة، لافتًا إلى أن سليماني كان رأس حربة إرهاب النظام الإيراني ونفذ أهم العمليات الإرهابية لنظام الملالي في سوريا والعراق واليمن وغيرهما وأدار شبكات غسل الأموال وتجارة المخدرات والتجسس وكافة العمليات القذرة للمرشد علي خامنئي وعصابته.

تزييف التاريخ

وتساءل الباحث في حركات الإسلام السياسي مصطفى حمزة: هل يستطيع النظام القطري تزييف التاريخ الذي يشهد بأن سليماني كان من أخطر الإرهابيين في العالم؟، لافتًا إلى دور سليماني في إدارة الميليشيات المسلحة التي تُعدّ أذرعًا للملالي في عددٍ من الدول العربية وأبرزها «حزب الله» في لبنان و«الحوثي» في اليمن و«الحشد الشعبي» في العراق. مؤكدًا أن «الجزيرة» تورطت في فضيحة كبرى بوصف السفاح سليماني بـ«الشهيد» والمجاهد في سبيل الله، والجندي الذي كرّس حياته لخدمة الإسلام، مشددًا على أن الإسلام براء من سليماني ومن كل إرهابي ومتطرف استباح القتل بدم بارد.

دور الخائن

ويرى الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية إبراهيم ربيع أن النظام القطري يصر على لعب دور الخائن بين الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أنه ارتضى أن ينفذ أجندات أجنبية بدعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وساند التنظيم بقوة لتصعيد قياداته لموقع السلطة في دول عربية، وأفسح شاشات ومنابر وسائل إعلامه للإرهابيين، بينما هاجم الأنظمة العربية التي تصدت بقوة لمؤامراته ودوره في دعم وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن التناغم القطري - الإيراني ومحاولة الدوحة تعظيم الإرهابيين الإيرانيين مثلما حدث مع سليماني في سياق المؤامرة الكبرى، حيث تتوهم كل من الدوحة وطهران وأنقرة قدرتهم على تمزيق الوطن العربي.

وشدد ربيع على أن حلقة سليماني هي استفزاز واضح من قناة «الجزيرة» للعرب والمسلمين؛ إذ إن أيادي هذا المجرم ملطخة بدماء عدد كبير من الضحايا في عدة دول عربية؛ إذ سعى من خلال الميليشيات المسلحة المدعومة من الملالي لإشاعة الفوضى والخراب تمهيدًا للتدخل في شوؤنها وتفجير فتن طائفية، مطالبًا الدول العربية بالاستمرار في مقاطعة النظام القطري حتى يعود إلى صوابه ويتخلى عن دور التابع للنظامين الإيراني والتركي، مؤكدًا أن ما يُثار بوجود انقلاب على نظام تميم يشير إلى أن أمير قطر سيدفع قريبًا ثمن تآمره على الأمة العربية.