موزمبيق تعلن مقتل 50 إرهابيا في عمليات عسكرية

أعلن وزير الداخلية في موزامبيق، الخميس، مقتل 50 إرهابيا خلال الأيام الماضية في إقليم كابو ديلجادو بشمال البلاد.



ومنذ 2017 تشن ميليشيات يشتبه بأن لها صلات بتنظيم داعش الإرهابي هجمات على المباني الحكومية والقرى، لكنها زادت في الإقليم الغني بالغاز الواقع في أقصى شمال واحدة من أفقر دول أفريقيا.

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وقال وزير الداخلية أمادي ميكيدادي خلال مؤتمر صحفي، "فاجأت قواتنا الإرهابيين يوم 13 مايو/أيار على طريق يربط بين تشيندا ومباو، وقُتل في المواجهة 42 إرهابيا".

وأضاف أن قوات الأمن قتلت اليوم الخميس ثمانية إرهابيين كانوا يهاجمون مقاطعة كيسانجا، في كابو ديلجادو أيضا، مشيرا إلى أن أعمال الإرهاب، تستهدف خفض الروح المعنوية، ونشر الفوضى بين المجتمعات".

ولا يُعرف الكثير عن الإرهابيين، إلا أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات الإرهابية مؤخرا.