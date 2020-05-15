النيابة السودانية تشكل 3 فرق للتحقيق في أحداث العنف القبلية

مرتضى كوكو - الخليج 365الجمعة 2020/5/15 03:26 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت النيابة العامة في السودان، تشكيل 3 فرق مختصة للتحقيق في أحداث العنف القبلي التي شهدتها، كسلا وجنوب دارفور وقادوقلي.
وأكدت النيابة السودانية في بيان صحفي، توقيف عدد كبير من المشتبه بتورطهم في أحداث العنف القبلي بالمناطق الثلاث، وهم الآن قيد الاحتجاز وسيتم تقديمهم للمحاكمة بعد استكمال التحريات.
وتوعدت بعدم إفلات المتورطين من العقاب، لافتة إلى أن العنف القبلي وثقافة اللجوء إلى استخدام القوة، من أكبر المهددات الأمنية التي تستلزم التعامل بحزم.
ودعت النيابة العامة السودانية إلى ضرورة وضع قرارات المجلس الأعلى لنزع السلاح موضع التنفيذ، وأنها تنسق مع الجهات ذات الصلة لمباشرة مهامها وواجباتها بكل حزم وفق أحكام القانون.
وشهدت مناطق كسلا وجنوب دارفور، وكادوقلي، أحداث عنف قبلي خلال الأسبوع الماضي، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
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