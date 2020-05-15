التحالف: 3308 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار باليمن

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 02:42 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 40 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال آخر 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف العربي، في بيان، إن مليشيات الحوثي ارتكبت 3308 خروقات لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه .
وجدد البيان التزام التحالف العربي بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات الحوثية.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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