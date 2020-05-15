شكرا لقرائتكم هل بات لقاح كورونا قريبا؟.. نتائج قد تكون مبشرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر قد يكون سارا، أظهرت نتائج دراسة أولية للقاح يجري تطويره في جامعة أوكسفورد البريطانية ضد فيروس كورونا المستجد أنه منع إصابة 6 قرود بالعدوى.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة على موقع bioRxiv والتي لم تتم مراجعتها بعد، استطاع اللقاح أن يخلق حصانة من المرض لستة من قرود الريسوس، وهذا النوع من القرود تم اختياره للتجربة لأنها تملك معظم الجينات التي لدى البشر.

كما أوضحت النتائج أن القرود طورت أجساما مضادة للفيروس في فترة بين 14 يوما و 28 يوما، ولم تصب بالالتهاب الرئوي ومشاكل الرئة الأخرى بعد تعرضها للفيروس.

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مليون جرعة

وتم إعطاء القرد نصف الجرعة المحددة للأشخاص الذين يخضعون للتجربة التي تجري حاليا، والتي بدأت الشهر الماضي.

ويعتمد اللقاح على وضع مواد وراثية من الفيروس التاجي الجديد في فيروس آخر تم تعديله، ثم يتم حقن الفيروس المعدل في الإنسان، على أمل إنتاج استجابة مناعية.

فيما يتوقع الباحثون الحصول على نتائج حول فعالية اللقاح في الشهر المقبل، وإنتاج مليون جرعة منه بحلول شهر سبتمبر في حال نجحت التجارب.

يشار إلى أن العالم كان سجل، الخميس، بشكل عام 4490131 إصابة مؤكدة بالجائحة، بينها 301426 وفاة جراء المرض، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، و1689902 حالتي شفاء، أي 37.6%.