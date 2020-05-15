شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كوم امبو بأسوان يطالب بإصدار قرار نزع ملكية لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمذكرة إلي اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشأن قرار نزع الملكية لمشروع الصرف الصحي بقريتى (رؤوف والحرية) بمركز كوم امبو، وذلك نظرا لمرور خط الطرد الرئيسي في قطعة أرض مملوكة للأهالي بالمشروع المذكور، حيث صدر قرار محافظ أسوان رقم 370 لسنة 2007 بالاستيلاء المؤقت لمدة 3 سنوات ولم تقوم الهيئة بإنهاء المشروع فى تلك المدة.

وقال سليم، في مذكرته للمحافظ، إنه تم مخاطبة وزارة الإسكان لاستصدار قرار نزع الملكية من تلك الأراضي المتداخلة ضمن المشروع، وجاء رد وزارة الإسكان بمخاطبة سكرتير عام محافظة أسوان نحو موافاة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بالمستندات التالية (موافقةالزراعة، موافقة الصحة، الخرائط المساحية، كشف التحديد بالأبعاد والحدود لمسار الموقع، موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة على نزع الملكيه لتك الأراضي).

وطالب نائب كوم امبو المحافظ بتوجيه سكرتيرعام المحافظة، نحو سرعة موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على نزع الملكية لتلك الأراضى لصفة النفع العام، وتوجيه رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم امبو، نحوسرعة توفير الموافقات المذكورة من الجهات الحكومية كما ورد بالمذكرة، وذلك ليتم موافاة الجهاز التنفيذى بأسوان للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على وجه السرعة، حتى يتسنى للجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان مراجعة تلك الموافقات وإخطار الهيئة القومية بوزارة الإسكان باستصدار قرار نزع الملكية للمنفعه العامة من وزير الإسكان، حيث إن هناك حاجة ماسة لإنهاء هذا المشروع في القريب العاجل.