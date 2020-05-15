شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس حزب أردوغان: تركيا وقطر أكثر سلطة مذنبة فى تاريخ الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المؤسس السابق بحزب العدالة والتنمية التركي والنائب الحالي بحزب الشعب الجمهوري عبد اللطيف شنار، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر بتشويه صورة الإسلام في العالم. في فيديو سابق نقله موقع "تركيا الآن"، قال شنار إن السياسة الخارجية التي تطبقها حكومة أردوغان ليست بالقومية ولا الإسلامية ولا الإنسانية وإنما هي مخالفة للمصلحة القومية وللقيم الإسلامية والإنسانية، متهمًا حكومة أردوغان بأنها أكثر حكومة مذنبة في التاريخ الإسلامي على مدار 1500 عام.

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