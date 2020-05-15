"كله بالسالب".. اعرف توقعات المؤسسات الدولية لتأثير كورونا على النمو العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجزء الأول من خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، لاستعراض التطورات الاقتصادية العالمية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرض هذا الجزء التأثيرات المُحتملة لجائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد على نمو الاقتصاد العالمى لعام 2020 وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، والتى تُشير إلى انخفاض حاد فى توقعاتها لمُعد نمو الاقتصاد العالمى بعد الأزمة مُقارنة بتوقعاتها قبل الأزمة، حيث أشار صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر فى مطلع أبريل 2020 إلى توقع انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة (3%) مُقارنة بتوقع نمو 3.3% فى يناير 2020. ونستعرض فيما يلى توقعات المؤسسات والوكالات الدولية المُختلفة لتأثير أزمة فيروس كورونا على مُعدل نمو الاقتصاد العالمى (وفقا لأحدث لاتقديرات فى أبريل 2020). صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى قبل فيروس كورونا (3.3%) بعد تفشى فيروس كورونا (-3%) أوكسفورد إيكونوميكس أوكسفورد إيكونوميكس قبل فيروس كورونا (3.1%) بعد تفشى فيروس كورونا (-2.8%) Advertisements كابيتال إيكونوميكس كابيتال إيكونوميكس قبل فيروس كورونا (2.8%) بعد تفشى فيروس كورونا (-3.3%) مؤسسة فيتش مؤسسة فيتش قبل فيروس كورونا (2.5%) بعد تفشى فيروس كورونا (-1.9%) معهد التمويل الدولى معهد التمويل الدولى قبل فيروس كورونا (2.6%) بعد تفشى فيروس كورونا (-2.8%)

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