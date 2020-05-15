شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة البرلمان": مستعدون لدعم حميات الأقصر لتقديم الرعاية لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة متطلبات واحتياجات مستشفى الحميات بالأقصر تمهيداً لتأهيلها لتصبح مستشفى عزل لمصابى فيروس كورونا بشكل تدريجى، وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.

وتفقد العمارى وعبد الجواد أقسام المستشفى وغرف المرضى حيث ارتدا الزى الوقائى واطمأنوا على سلامة المصابين وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأكد العمارى استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم بما يسمح برفع كفاءة المستشفى وزيادة طاقتها بحيث تقدم كافة الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.

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فيما أشار الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، إلى أهمية ضم مبنى مركز تحيا مصر للمستشفى دعما لها حيث أصبحت بطاقة 52 سرير وكذلك العمل على توفير الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالضافة إلى الإعداد لتجهيز غرفة عناية مركزة ومد المستشفى بأجهزة ومستلزمات طبية، فضلا عن العمل على تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم مستشفى الحميات بجهاز أشعة مقطعية، لافتا إلى وجود تعاون مثمر وفعال بين رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وصحة الأقصر، مشيدا بجهد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لدعمهم للمستشفى وتوفير ما تحتاجه من أجهزة ومستلزمات طبية.

يُشار إلى أن محافظة الأقصر يوجد بها مستشفيان للعزل، الأولى مستشفى إسنا التخصصى والثانية المدينة الشبابية بمدينة الطود بالأقصر حيث تم تخصيصهما كمستشفيات عزل للمصابين بالفيروس.