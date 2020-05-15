محافظ بني سويف يتفقد تجهيزات المدينة الجامعية تمهيدًا لاستقبال العائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أجرى محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غينم، مقر المدينة الجامعية "بنين"، المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا قبل عودتهم إلى منازلهم، لمتابعة التجهيزات النهائية لاستقبال 1205 مواطنين قبل وصولهم بساعات.

تجول المحافظ داخل كل مكونات المبنى، متفقدًا كل غرف النوم وتجهيزاتها والصالات والقاعات المخصصة للترفيه ومطبخ المدينة وكافة تجهيزات الإعاشة، وراجع المحافظ كل التفاصيل والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات مع فريق العمل المختص والزيارات الميدانية السابقة، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح،وتوفير المتطلبات الأخرى، بحيث يكون المبنى مجهزًا بوسائل الإعاشة والراحة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.

حرص المحافظ على تفقد مبردات المياه التي جرى توفيرها بكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي سيجرى تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية والرياضة وغيرها من التجهيزات، وفرتها المحافظة بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة.

كما تفقد المحافظ مسار وصول المواطنين للمدينة و الإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، وكلف بسرعة تلافي بعض الملاحظات، وتكثيف العمل حتى الانتهاء منها قبل وصول المصريين العائدين من الخارج بوقت كاف.​