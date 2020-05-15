بالصور.. إعدام 405 كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في جنوب سيناء حملة صحية على المنشآت الغذائية، وأماكن تداول الأغذية والمشروبات في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومتابعة النظافة العامة والشخصية، والتأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
أسفرت الحملة على ضبط 405 كيلوات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و115 لترًا من المشروبات غير الصالحة، والمخالفة للمواصفات القياسية المسموح بها.
كما جرى تحرير 10 محاضر، بينهم 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر نقص في اشتراطات النظافة العامة، وتحرير مذكرة غلق لمنشأة بها خطر داهم يهدد الصحة العامة.
جرى العرض على النيابة العامة بشرم الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر.
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