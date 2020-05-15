نادي القضاة: 6 إصابات بكورونا بين المستشارين وجميعها مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التى تم الإخطار بها لغرفة عمليات النادي، ست حالات، خمس منها متواجدة بالمستشفيات، وحالة واحدة بالمنزل.
وأكد المستشار "رضا" في بيان صحفي، الجمعة، أن جميع الحالات مستقرة، وغرفة النادي تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل معهم.
جاء ذلك في سبيل متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي للقضاة؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كافة التدابير والاجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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