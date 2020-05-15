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تسجيل أول إصابة بكورونا بين الروهينجا بمخيماتهم في بنجلاديش

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محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (أ ش أ):

أعلن مسؤولون بنجاليون تسجيل أول إصابة بفيروس المستجد، في مخيم اللاجئين الخاص بأقلية الروهينجا، الذي يضم أكثر من مليون شخص.

وقال منسق الصحة المحلي أبو طه بوهيان في تصريح أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إنه جرى عزل اثنين من اللاجئين في بداية الأمر بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إصابة شخص من الروهينجا، فيما تمت معالجة رجل آخر يقطن بالقرب من المخيم في عيادة طبية بالمنطقة.

تأتي الإصابة بعد تحذيرات متكررة من خبراء الصحة من أن الفيروس قد يصل إلى المخيمات، من خلال الأزقة الضيقة والمغمورة بالمياه في المخيمات.

ويعيش اللاجئون الروهينجا في مخيمات مصنوعة من القماش والخيزران، بعد ما هربوا من هجوم عسكري أطلقته السلطات في دولة ميانمار.

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