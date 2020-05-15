مصر تغلق معبر رفح بعد عودة 1161 عالقًا فلسطينيًا إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، بعد عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر بمعبر رفح البري إن السلطات المصرية سمحت بعودة 1161 فلسطينيًا إلى غزة، بواقع 76 فلسطينيًا يوم الثلاثاء، و541 يوم الأربعاء، و544 الخميس، قبل إغلاق المعبر لأجل غير مسمى في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبه، ثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، حرص الشقيقة الكبرى مصر على فتح معبر رفح وتسهيل عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وعبر السفير عن خالص شكره وتقديره لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا، والجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها، وسلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب ومواصلة العمل لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين.