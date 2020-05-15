إجراءات قانونية ضد محافظ سابق في الكويت لمخالفته حظر التجول

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بأنه تم تكليف الأمن الجنائي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص «محافظ سابق» بزيارة شخص آخر والالتقاء به في الديوانية مخالفاً بذلك لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الجميع التقيد بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع من مواطنين ومقيمين دون استثناء أو تفرقة. قيام شخص «محافظ سابق» بزيارة شخص آخر والالتقاء به في الديوانية مخالفاً بذلك لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل.ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الجميع التقيد بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع من مواطنين ومقيمين دون استثناء أو تفرقة.

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