أردوغان يهدد الخليجيين.. هاشتاج يحتاج تويتر في السعودية

دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية ودول الخليج هاشتاج "أردوغان يهدد الخليجيين"، وذلك عقب تصريحات مستشار الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، ياسين أقطاي، تحذير للإمارات والسعودية، حيث توعد الدول الخليجية الرافضة لحكومة الوفاق في ليبيا.

وردًا على هذا قال الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودي، "الخليج دونه رجال تجاوزوا أزمات تاريخية أكبر من قدرة أردوغان و (حلفاءه) على تحمل نصف أثقالها فإن كان #اردوغان_يهدد_الخليجيين أقول له هون عليك فلست أهلاً لذلك وواجه أزماتك بشجاعة بدلاً من تصديرها".

الحامد قال " لا تلوموا رجب لان العقل عنه جنب..

وقال مغرد أخر " يخي مسكين الله لا يعينه إذا سكت يا ويله من عمامه وإذا تكلم لعنوا خيره الشعب العظيم".

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زغلول قال " لسه حتسمعو صياحه هذه فقط بداية الخساير الغبي ورط نفسه في أكثر من جبهه وصنع لبلده العداء من كل حذب وصوب ..أوروبا والغرب كارهينه وذلوه ذل والأن الدور على العرب

وباقي الكرة الارضية".

فهد الفهد كتب " لك أن تتخيل أن هذا يسمونة قطيع من البهائم خليفة"، أما مستر سعد فكتب " انا م رحت تركيا الا مره وحده ٢٠١٦ والله لا يردني لها اقسم بالله معاملتهم سيئة بمجرد معرفتي اني خليجي نظرات حقد مو طبيعيه كره مو طبيعي هالاتراك لا حكومه ولا شعب واطالب بلدي الكويت بقطع العلاقات معاهم ومع ايران لان بالكويت م شفنا منهم خير".

وسخر أخر قائلًا " اردوغان يهدد الخليجيين، يقولون بيقطع عنّا الشاورما والكباب".

أحمد الباسل قال " اتعودنا بمصر ان اللي بيتكلم كتير ويهدد علنآ ده اسمه فنجري بق و تهديده برجالته ورجالته داعش الاخوان وعملياتهم الارهابية هو هدد قيس سعيد ونفذ تهديديه بالتفجير اللي حصل بس ده اخره واللي زي ده اوله معروف و اخره معروف".