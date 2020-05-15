سانوفي: لقاح كوفيد-19 سيطرح في دول العالم بوقت واحد

قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية يوم الخميس إن الشركة ستضمن وصول أي لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم في وقت واحد.
وقال سيرج واينبرج للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية ”لن تُمنح أي دولةدفعة مقدمة“.
وأضاف ”نحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع. بعضها في الولايات المتحدة لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا“.
وتدير سانوفي 73 موقعا صناعيا في 32 دولة. ولا يوجد لقاح مصدقعليه بعد ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بول هدسون يوم الخميس إن من الضروري أن يصل لقاح فيروس كورونا إلى كل بقاع العالم بعد أن أثار حفيظة الحكومة الفرنسية في وقت سابق بالقول إن الولايات المتحدة سيكون لها أولوية في الحصول على اللقاح.
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