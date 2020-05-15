ابتسام لعروسي: زوجي بخير وتحاليل كورونا الخاصة به سلبية

كشفت الفنانة ابتسام العروسي، ليلة أمس الأربعاء، أن الحالة الصحية لزوجها بخير، بعدما خضع للتحاليل فيروس كورونا، وكانت نتائجها سلبية.
و استنكرت العروسي، تلاعب بعض الصفحات بتصريح لها تحكي فيه عن الخوف الذي انتباها جراء ارتفاع حرارة زوجها المخرج عبد الواحد مجاهد وقصة عزله، وذلك من أجل الترويج لشائعات غير صحيحة.
وأكدت لعروسي أن زوجها أجرى التحاليل اللازمة قبل أيام وقد أبانت سلامته من الفيروس بعدما جاءت نتائجها سلبية.
وقالت العروسي في تعليقها على فيديو شاركته على أنستغرام، “بعض الصفحات دارو مونطاج و عناوين بطريقتهم الله يسمح ليهم حشومة تخلعو للناس ليكيبغيونا و عائلاتنا الحمد لله و الله يرفع هذا البلاء”.
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