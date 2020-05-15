ابتداء من 22 ماي.. إنطلاق الرحلات البحرية من المغرب إلى إسبانيا

تستأنف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والذي ترتب عنه إغلاق المغرب لحدوده.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن وزارة الخارجية الاسبانية أعلنت تنظيم رحلات لتأمين عودة الاسبان العالقين بالمغرب بعد إغلاق الحدود تجنبا لانتشار الفيروس.

وشدد المصدر ذاته على كون السفارة والقنصليات المغربية في إسبانيا ستنظم رحلات على مثن مجموعة من البواخر انطلاقا من ميناء مدينة طنجة صوب مدينة مالقا في الجنوب الاسباني.

وأوضح المصدر ذاته أن الرحلات ستكون خاصة بالمسافرين الاسبان والمقيمين الذين يتوفرون على سيارات تحمل ترقيما بالاتحاد الأوروبي، مبرزا في السياق ذاته أن استئناف حركة النقل البحري ستنطلق يوم 22 ماي الجاري.