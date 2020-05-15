الكتاتيب ومؤسسات التعليم الأولي للعثماني: آلاف المتضررين ونطالب بدعم صندوق كورونا

وجهت كتاتيب قرآنية ومؤسسات للتعليم الأولي ورياض الأطفال، رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يحذرون فيها من شبح إفلاس القطاع، وتعريض العاملين فيه لتداعيات تهدد استقرارهم، بسبب الجائحة، مؤكدين على أن العاملين في هذا القطاع والذين مسهم الضرر يعدون بالآلاف.

وحسب المراسلة التي اطلع عليها “اليوم 24″، اشتكى المشتغلون في القطاع من المشاكل التي تفاقمت بجائحة كورونا، بسبب التوقف الذي سيطول إلى غاية شهر أكتوبر، ما بات يهدد القطاع والعاملين فيه لتداعيات اجتماعية واقتصادية تهدد استقرارهم الأسري والوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عائلاتهم والمتعاقدين معهم.

وطالب مسيرو القطاع العثماني، بإدراجهم ضمن المستفيدين من صندوق كورونا، مؤكدين على أن ضمان أوكسيجين لا يمكنهم الاستفادة منه، لكون نشاطهم غير قادر على تسديد ديون لا تتناسب والربح المحصل عليه من هذا النشاط.

يشار إلى أنه منذ توقف الدراسة الحضورية منتصف شهر مارس الماضي، فقدت عدد من مؤسسات التعليم الأولي الخاصة مداخيلها، بعدما توقف عدد من الآباء عن تسديد واجباتهم الشهرية.