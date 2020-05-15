فنانة فرنسية تكرم المغربيات عبر لوحاتها

تكرم الفنانة التشكيلية الفرنسية العصامية “بريسي”، المستقرة في مدينة مراكش، النساء المغربيات، عبر لوحاتها التي تبدعها من وحي صور وعلاقات نسجتها قبل 36 سنة عند وقوعها في حب المدينة الحمراء.

وتحاول التشكيلية الفرنسية التعبير في لوحتها عن للروابط المثينة التي أسستها مع المدينة الحمراء التي فتنتها بألوانها وبطبيعتها وبعطورها وبهندستها المعمارية العتيقة وحيوية سكانها.

وتكرم التشكيلية الفرنسية النسوة المغربيات، من خلال موضوعها المفضل “الإنتقال، والذي تعبر عنه في أعمالها بقطرة زيت جوهرية تتناقلها النسوة من يد إلى يد، وشعر طويل مطلوق، ناهيك عن الأفواه المكممة.

بريسي المتزوجة من رجل مغربي، تقول عن لوحاتها: “إن تعبيري الفني هو وليد الحب والإمتنان اللذين أكنهما لبناتي المتميزات بحنكتهن التي اكتسبنها من أبيهن، وأجدادهن. ولربما أعود إلى الوراء كثيرا عبر الزمن فأقول إنهن ورثن أيضا فن القول للتعبير عن حبهن ويجعلن من حياتهن لوحة ملونة عجيبة مفعمة بالأحاسيس المشتركة”.

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وتضيف الرسامة الفرنسية : “تشتغل الشخصيات الأنثوية داخل لوحاتي في سرية تامة.. وهذا تكريم للنساء وللمرأة المحاربة الشجاعة والمقاولة. وهي أيضا، رسالة أمل موجهة إلى جميع النساء اللواتي ينتابهن الشك في قدراتهن و في قوتهن، بل و حتى في ذواتهن”.

وتستغل الفنانة الفرنسية وبمساعدة بناتها من زوجها المغربي لوحاتها المختلفة لتكون على غلاف منتجاتها التجميلية.