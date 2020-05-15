أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن حركة المرور بين بدال سيدي معروف وبدال مطار محمد الخامس الدولي، ستشهد اضطرابا مؤقتا وذلك من ليلة السبت إلى يوم الأحد، حيث سيتم تعليق حركة المرور في الاتجاهين على الطريق السيار.
وأوضحت الشركة في بلاغ، اليوم الخميس، أنها ستطلق المرحلة الثانية لأشغال إعادة بناء واستبدال الجسر السكة الحديدية المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي بجسرين معدنيين من نوع “رابل” على مستوى الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة من مساء السبت إلى السادسة من صباح يوم الأحد المقبلين.
وأهابت الشركة بزبنائها من مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والجديدة والرباط في اتجاه برشيد، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال مديونة (على الطريق السيار المداري للدار البيضاء) والمرور عبر الطريق الإقليمية رقم 315، فالطريق الوطنية رقم 1، ثم العودة للطريق السيار عند بدال مطار محمد الخامس الدولي.
كما دعت مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد في اتجاه الدار البيضاء والجديدة والرباط إلى مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال مطار محمد الخامس الدولي والمرور عبر الطريق الوطنية رقم 1، فالطريق الإقليمية رقم 315، ثم الدخول إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء عند بدال مديونة.
وفي هذا الصدد، قامت الشركة، يضيف المصدر نفسه، بتثبيت كل أجهزة السلامة وعلامات التشوير الضرورية في الأماكن المناسبة لتسهيل حركة زبنائها مستخدمي الطريق السيار، معتذرة عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الاشغال.
ووفق البلاغ، فإن أشغال إعادة بناء واستبدال جسر السكة الحديدية المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي بجسرين معدنيين نوع “رابل”، تندرج ضمن مشروع توسيع الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد إلى 2×3 ممرات. وقد تم إسناد تنفيذ الجسرين إلى الشركة المغربية “SGTM”، فيما يتم التتبع والإشراف من طرف فرع الخبرة لشركة “ADM PROJET”.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الأسبوع.. تعليق حركة المرور بين بدالي “سيدي معروف” و”مطار محمد الخامس الدولي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.